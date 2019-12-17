Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России

Граждане Украины все чаще приобретают недвижимость в Сочи, став основным покупателем среди международных сделок по покупке местных квартир.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на риэлторское агентство «Мандарин», доля украинцев при «иностранных» продажах квартир в Сочи составляет 29%. Второе место занимают граждане Белоруссии с 25%. Следом идут казахи (почти 19%) и жители Абхазии (8%). Помимо них, квартиры на российском курорте приобретают граждане Израиля, США, Германии, Китая, Турции и других стран.

Частные дома в Сочи чаще всего покупают уроженцы Казахстана (26%), Белоруссии (26%) и Украины (19%).

Риелторы рассказали, что обычно иностранцы приобретают квартиры как для личного пользования, так и для сдачи в аренду отдыхающим. А вот дома чаще всего покупают целенаправленно под организацию гостевых домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начал выходить из застоя рынок офисной недвижимости.