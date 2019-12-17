В Сосново завершили возведение долгостроя

В скором времени долгожданные квартиры получат обманутые жильцы еще десяти домов в Ленобласти. Фото: pixabay.com

В скором времени долгожданные квартиры получат обманутые жильцы еще десяти домов в Ленобласти. Фото: pixabay.com

В поселке Сосново Ленинградской области завершили строительство проблемного дома, вскоре ключи от квартир получат 89 владельцев жилья.

Планируется, что в ближайшее время сдадут в эксплуатацию еще десять долгостроев Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Компания «АСП Проект» с 2015 года возводила в Типографском переулке посёлка Сосново два здания, пяти- и трехэтажное. В марте 2019 застройщик приступил к процедуре банкротства.

На тот момент пятиэтажный дом был завершен на 90%, строительство трёхэтажного — на треть. Владельцы квартир в пятиэтажке приняли решение самостоятельно профинансировать завершение стройки. Жители трехэтажном дома намерены воспользоваться механизмами Фонда защиты прав участников долевого строительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шувалово завершили строительство проблемного корпуса ЖК «Скандинавия».