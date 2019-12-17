Ленобласть и Петербург стали одним из наиболее благоприятных для инвесторов регионов

По информации агентства, Ленобласть сохраняет минимальные риски в сфере финансов среди всех субъектов РФ. Фото: pixabay.com

По информации агентства, Ленобласть сохраняет минимальные риски в сфере финансов среди всех субъектов РФ. Фото: pixabay.com

Согласно данным аналитиков, Санкт-Петербург и Ленобласть заняли четвертое и пятое место в рейтинге регионов с самыми низкими инвестиционными рисками.

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» проанализировали официальные статистические данные Росстата и других федеральных ведомств Российской Федерации: Министерства финансов, Банка России, МВД, Министерства связи и Министерства природы.

Степень привлекательности для вкладчиков аналитики оценивали по двум пунктам: инвестиционному потенциалу и аналогичному риску. Результаты исследования показали, что Северная столица и Ленобласть замыкают пятерку лидеров среди регионов с минимальными рисками для инвесторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проведут открытый конкурс на реставрацию заброшенных теплиц Таврического сада.