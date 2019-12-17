Участок ЗСД перекроют в ночь на 20 декабря в Петербурге

Дорожники перекроют движение в одном направлении по Северному участку ЗСД в ночь с 19 на 20 декабря, сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы».

Петербургские автомобилисты не смогут проехать по Северному участку от КАД до трассы «Скандинавия» в северном направлении с 1:00 до 5:00 в пятницу, 20 декабря. В это время специалисты будут проводить установку металлоконструкции для маршрутных указателей. Водители смогут проехать по ЗСД только до развязки с КАД на севере Петербурга.

Кроме того, для движения будет перекрыт въезд с КАД на ЗСД в сторону севера со стороны Выборгского шоссе, съезд с ЗСД на Новое шоссе, а также съезд с ЗСД на «Скандинавию и Зеленогорское шоссе.

Автомобилисты смогут заехать на КАД со стороны Богатырского проспекта, также будет открыт съезд на КАД в сторону Кронштадта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗСД не планирует устанавливать новый способ оплаты на других пунктах.