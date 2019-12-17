Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Улица в Солсбери. Фото: Google View

О последних новостях из жизни экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Солсбери в 2018 году, рассказал посол Великобритании Лори Бристоу.

По словам Бристоу, Скрипали получили приглашение посольства России о проведении встречи, однако присутствовать на ней не захотели. «И их можно понять», — резюмировал посол. Его слова цитирует в своем telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Напомним, что Сергей и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Предположительно, действующим нервно-паралитическим веществом являлся разработанный в Советском Союзе «Новичок». На данный момент оба пострадавших живы и находятся под защитой британских властей. Проводится расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о скандале в Германии, разразившемся из-за убийства гражданина Грузии. Немецкие власти подозревают в этом госструктуры России или Чечни.

Алексей Венедиктов великобритания скрипали Солсбери
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