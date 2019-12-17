Жильцам аварийных домов хотят предложить ипотеку по сниженной ставе

Таким образом депутат Госдумы собирается помогать людям, которые живут в ветхих домах.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем рассказал депутат Госдумы Дмитрий Юрков газете «Известия». Он хочет, чтобы владельцы аварийного жилья брали ипотеку и платили сниженную ставку не выше трех процентов годовых. При этом государство может оплатить первый взнос и часть платежей. Главное, считает чиновник, что россияне будут сразу жить в хороших квартирах, а не ждать огромное количество времени расселения.

Эксперты отмечают, что идея пока сыровата, но имеет место быть.

Напоминаем, что для жителей Дальнего Востока ввели льготную ипотеку под два процента годовых для молодых семей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Центробанк намерен ужесточить правила выдачи ипотеки. Предложенные Центробанком изменения могут в 1,4 раза увеличить нагрузку на капитал банковских организаций.