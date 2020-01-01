Россияне выбрали самые значимые события 2019 года

Россияне выбрали самые значимые события 2019 года
Одно из самых важных событий - Евровидение. Фото: https://vk.com/eurovisionsongcontest

Они пели песни, смотрели футбол, переживали за достопримечательности и болели за наших.

Google поделился статисткой, согласно которой самым популярным событием уходящего года стало «Евровидение». Россияне желали победы Сергею Лазареву, пытались узнать, кто именно его обошел и послушать песню участника из Нидерландов.

Второе место заняла скорее не событие, а дата – в 2019 году отметили 30 лет с момента падения Берлинской стены. Многих интересовала историческая справка – особенным интересом отличились жители Ненецкого автономного округа.

Тройку лидеров замыкает футбол, а точнее матч между сборными России и Бельгии – россияне хотели знать дату встречи и наводили справки о «Газпром Арене».

Четвертое место по количеству запросов досталось бою Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье – российский боец за 2019 год стал настоящей звездой даже для тех, кто никогда не интересовался спортом.

И, наконец, на пятом месте оказался пожар в Соборе Парижской Богоматери, за которым наблюдали миллионы людей по всей планете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes внес россиянку в рейтинг самых заметных новых миллиардеров.

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