Стали известны персоны 2019 года

В рейтинг попали те, кто нас покинул, и те, кто добивались невероятных высот.

Google поделился статисткой, согласно которой самой искомой персоной года стала скончавшаяся певица Юлия Началова. Она угодила в больницу в тяжелом состоянии из-за гангрены. Смерть певицы поразила поклонников – артистке было всего 38 лет.

Еще одной потерей 2019 года стала смерть Децла. До сих пор непонятно, что стало причиной его кончины. Некоторые убеждены, что музыкант употреблял наркотики. Перед смертью Децл жаловался на плохое самочувствие, но врачи не успели спасти его жизнь.

Третье место в рейтинге заняла Анастасия Заворотнюк – по предварительным данным, актриса лечится от серьезной болезни, но родственники стараются никак не комментировать происходящее.

На четвертом месте оказался здравствующий Владимир Зеленский, который в 2019 году сменил амплуа комика на президентство.

На пятом месте оказалась Алла Вербер, чья жизнь также прервалась в прошлом году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обнародован рейтинг самых могущественных стран мира.