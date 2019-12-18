Скорая доставила сбитого на Литейном пешехода в больницу

Скорая доставила сбитого на Литейном пешехода в больницу
Сейчас проводится проверка. Фото:Pixabay

Сбитый в центре Петербурга пешеход госпитализирован в медучреждения с тяжелыми травмами. Он переходил Литейный проспект в неположенном месте.

Согласно данным управления ГИБДД по Петербургу, дорожно-транспортное происшествие с пешеходом произошло ранним утром в среду, 18 декабря, на Литейном проспекте. Примерно в половину пятого утра молодой водитель иномарки «Киа Рио» наехал на мужчину, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, которому на вид около 35 лет. Его состояние оценили как тяжелое. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кибальчича пешеход угодил под колеса машины.

госпитализация дтп литейный проспект новости спб пешеход
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минувшей ночью на Красносельском шоссе сгорела «Тойота»
Новосибирский завод не доставил петербурженке теплицу и остался в минусе
Каршеринговый Porsche припарковали о забор на набережной Адмирала Лазарева
За ночь в Ленобласти сгорели два дома и сарай
Количество ТИКов в Петербурге увеличится до 64
Скорая доставила сбитого на Литейном пешехода в больницу
Защитный купол самопроизвольно поднялся над Челябинским метеоритом
Митингующие устроили потасовку с полицией у Верховной рады в Киеве