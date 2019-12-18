Скорая доставила сбитого на Литейном пешехода в больницу

Сбитый в центре Петербурга пешеход госпитализирован в медучреждения с тяжелыми травмами. Он переходил Литейный проспект в неположенном месте.

Согласно данным управления ГИБДД по Петербургу, дорожно-транспортное происшествие с пешеходом произошло ранним утром в среду, 18 декабря, на Литейном проспекте. Примерно в половину пятого утра молодой водитель иномарки «Киа Рио» наехал на мужчину, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, которому на вид около 35 лет. Его состояние оценили как тяжелое. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кибальчича пешеход угодил под колеса машины.