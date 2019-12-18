На Академика Павлова мужчина напал с ножом на жену-консьержа

В Петроградском районе Северной столицы мужчина напал на свою жену, когда она находилась на своем рабочем месте. Женщине потребовалась помощь, а нападавшего после недолгих поисков задержали.

Все произошло во вторник утром, 17 декабря, на улице Академика Павлова. В отдел полиции поступило сообщение, что в парадной в парадной дома 6/5 мужчина напал с ножом на консьержа ТСЖ. К месту происшествия прибыли медики, в результате 50-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина рассказала, что ее 56-летний муж пришел к ней на работу, и в ходе выяснения отношений достал нож и нанес два удара. Мужчина также забрал ее служебный телефон.

Сбежавшего злоумышленника задержали в тот же час. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Петербурженке оказали медпомощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

В прошлом задержанный был судим за хулиганство. Кроме того, он привлекался к ответственности за неуплату налогов, но дело было прекращено по примирению сторон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о бизнесмене, который лишился портфеля с 2 миллионами. Неизвестный вытащил его из машины петербуржца.