Неизвестный вытащил из машины бизнесмена на Лесном два миллиона

В Выборгском районе Северной столицы неизвестный оставил предпринимателя без денег. Мужчина лишился портфеля, в котором находилась крупная сумма.

Преступный инцидент произошел днем 17 декабря на Лесному проспекте. Неизвестный залез в Nissan Pathfinder, припаркованный у дома 65/1. Он вытащил из иномарки портфель с документами и банковскими картами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Рядом с местом происшествия находились камеры наблюдения, записи с них изымут. Стражи порядка начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна хочет родить ему сына.