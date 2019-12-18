Школьник попал в больницу после взрыва петарды в Каменногорске

Школьник попал в больницу после взрыва петарды в Каменногорске
Пострадавшего от взрыва госпитализировали. Фото: pixabay

Подросток из Выборгского района Ленинградской области госпитализирован в больницу с ушибами и ссадинами после взрыва петарды, сообщают правоохранители.

В Каменногорске Выборгского района произошел инцидент с 14-летним подростком, который неудачно поджег петарду. Пиротехническое изделие взорвалось возле него, в результате чего мальчик получил несколько ушибов, рваные раны и ссадины на лице, а также на правой руке и бедре.

Очевидцы поспешили вызвать скорую помощь, которая забрала пострадавшего школьника в медучреждение. Врачи оценили состояние ребенка как средней степени тяжести.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки угнали автомобиль в Кудрово Ленобласти.

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Школьник попал в больницу после взрыва петарды в Каменногорске
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