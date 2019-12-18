«Адское место»: сразу два ДТП на перекрестке Камышовой и Стародеревенской

&#171;Адское место&#187;: сразу два ДТП на перекрестке Камышовой и Стародеревенской
Машины столкнулись на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Камышовой и Стародеревенской улиц произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Все произошло сегодня утром, 18 декабря. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что обе аварии случились на перекрестке. Одна из машин вылетела на пешеходную зону. Судя по кадрам, машины получили незначительные повреждения.

«Адское место», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП на КАД. Легковушка влетела под автобус, в результате чего оба транспорта вспыхнули.

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