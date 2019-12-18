Немецкие звезды 80-х стали участниками скандала в Петербурге

Участники популярной в 80-е немецкой группы «Чингис Хан» судятся с организаторами концертов «Легенды Ретро ФМ» в Москве и Петербурге — АО «Радио Ретро» и ООО «Шоусервис».

Музыканты утверждают, что под именем «Чингис Хан» (Dschinghis Khan) на концерте «Легенды Ретро ФМ» выступают экс-участницы группы Эдина Поп и Генриетта Штробель. При этом прав на использование название коллектива они не имеют, пишет «РБК».

Исключительными правами на товарный знак Dschinghis Khan в России владеет «Чингис Хан Мьюзик Лимитед». На прошлой недели компания подала в арбитражный суд Москвы заявление к АО «Радио Ретро» и ООО «Шоусервис». В иске было отказано, в результате в Москве прошел концерт экс-участниц группы.

Через месяц компания вновь планирует подать иск о нарушении прав на товарный знак. По закону такой срок должен пройти с момента предварительного обращения в суд.

Параллельно в Германии ведутся судебные разбирательства с бывшими участницами коллектива Эдиной Поп и Генриеттой Штробель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предпринимателя судят за нарушение авторских и смежных прав. Он продавал контрафактные диски с узбекскими народными песнями.