Автобусы и маршрутки встали из-за ДТП на Меншиковском проспекте

В Петербурге на Меньшиковском проспекте произошло ДТП с участием грузовика и легкового авто. В результате аварии встали автобус и маршрутка.

Все произошло сегодня, 18 декабря, при выезде на проспект Непокоренных. На опубликованных фотографиях видно, что участники аварии перегородили проезд на повороте. За ними выстроились как минимум три автобуса.

«Автобусы 153 и маршрутки встали», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что правоохранители проводят проверку после ДТП с двумя пострадавшими в Ленобласти. Грузовик вылетел на полосу встречного движения и врезался в две машины.