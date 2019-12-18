В Ленобласти гргузовик вылетел на «встречку». Двое пострадали

В Ленобласти гргузовик вылетел на &#171;встречку&#187;. Двое пострадали
Травмы получили два водителя. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего столкнулся с двумя встречными машинами. Два человека получили травмы.

Все произошло сегодня, 28 декабря, на восьмом километре трассы Петербург — поселок имени Свердлова — Всеволожск. 52-летний мужчина не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой Datsun и ГАЗелью.

Как сообщили пресс-службе ГИБДД, травмы средней степени тяжести получили водители: 35-летняя женщина и 54-летний мужчина.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о последствиях ДТП на КАД, после которого вспыхнули две машины.

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