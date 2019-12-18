Петербуржец, лезший стюардессе под юбку, заплатит штраф

Мужчина находился в состоянии алкогольное опьянения, когда начал приставать к девушке.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказали в объединенной пресс-службе Санкт-Петербурга. Мужчину признали виновным в совершении хулиганских действий. Он должен заплатить 50 тысяч рублей штрафа. Также россиянин перевел три тысячи рублей на благотворительность.

Напоминаем, что все случилось в конце августа 2019 года. Мужчина летел из Дохи в Санкт-Петербург. На борт он пришел уже пьяным и требовал добавки. Стюардессы отметили, что он уже сильно напился и нужно успокоиться. Такое замечание не понравилось хулигану – он начал приставать к бортпроводнице.

«Против воли он провел своей ногой по внутренней поверхности бедер последней, подняв ей юбку»,

— говорится в сообщении.

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