Петербуржцам рассказали о штрафах за сбитых лосей и кабанов

Автомобилистов просят быть осторожнее – так и животные целы, и деньги.

За последнюю неделю в Санкт-Петербурге погибли семья кабанов и лось. Росприроднадзор по Северо-Западу составил памятку, в которой говорится о том, что нужно делать, если вдруг сбил животное. Ведомство просит звонить в ГИБДД, вызвать скорую помощь и рассказать о раненном лосе или кабане в комитет по природопользованию. Специалисты приедут на место и оценят состояние пострадавшего зверя и, если ему можно помочь, отправляют его в центр реабилитации. Если шансов нет, то животное усыпляют, а водителя просят заплатить штраф.

«Так, за одного сбитого лося такса составляет 80 тысяч рублей, за кабана – 30 тысяч рублей, за благородного оленя – 70 тысяч рублей, а за медведя – 60 тысяч рублей»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лося, попавшего в ДТП в Петербурге, все-таки усыпили.