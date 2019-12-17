Лося, попавшего в ДТП в Петербурге, все-таки усыпили

Лося, попавшего в ДТП в Петербурге, все-таки усыпили
Фото: скриншот из сообщества "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Горожане пытались отстоять зверя, но у них ничего не вышло. А ведь шанс на спасение, хоть и маленький, но был.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Авария с участием лося произошла на Коннолахтинском проспекте. Очевидцы рассказали, что пострадало только животное – у него были многочисленные переломы, из-за которых бедняга не мог встать. Петербуржцы звонили в «Велес», в конюшни и даже вызвали ренгенолога, чтобы оценить ситуацию и, если возможно, попытаться спасти животное.

На место прибыли спецслужбы, которые решили, что единственным верным решением будет усыпить лося. Он погиб от выстрела. Очевидцы же считают, что бороться за живое существо нужно было до конца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сбитый лось стал причиной массового ДТП в Петербурге. В «Велесе», комментируя инцидент, рассказали, что спасти животное вряд ли можно. Лось слишком взрослый, чтобы доверять людям.

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