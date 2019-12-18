Пьяный петербуржец пытался украсть водку, а после докатился на чужой иномарке до скамьи подсудимых

Пьяный петербуржец пытался украсть водку, а после докатился на чужой иномарке до скамьи подсудимых
В суде мужчина полностью признал вину. Фото: Pixabay

Житель Петербурга отделался «условкой» за пьяную езду по городу на чужой иномарке и попытку украсть водку из магазина.

Все произошло 10 апреля. Согласно данным следствия, мужчина пытался украсть из магазина АО «Тандер» на Народной улице две бутылки водки, но был задержан сотрудником магазина. Урок из случившегося он не извлек. 2 мая подсудимый проник в автомобиль Renault на проспекте Большевиков, после чего катался по улицам города до задержания сотрудниками ДПС.

В результате медосвидетельствования выяснилось, что мужчина управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Права пользоваться и управлять автомобилем у него не было.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который поджег квартиру своего знакомого. За свой поступок он ответит перед судом.

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