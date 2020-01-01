Названы самые читаемые книги 2019 года

Россияне читали и детские сказки, и подростковую литературу.

Google поделился статистикой за прошлый год и рассказал, какие книги чаще всего искали россияне. На первом месте оказался «Мальчик в полосатой пижаме», написанный Дж. Бойн. Большая часть людей хотели не только ознакомиться с романом, но и посмотреть экранизацию 2008 года.

Второе место заняла «Муха-Цокотуха» К. Чуйковского – видимо, одна из самых любимых детских книг в России.

Тройку лидеров замыкает книга «50ДДС», автором которой является К. Стейс – молодая россиянка. В этом году у истории вышло продолжение, что и вызвало такой ажиотаж.

На четвертом месте оказался роман «После» иностранного автора А. Тодд – видимо, все дело в выходе экранизации.

В пятерке нашлось место и для классики – А. Пушкин и его «Капитанская дочка» на пятом месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном составили рейтинг лучших и худших больниц Петербурга.