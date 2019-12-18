Девятый эпизод «Звездных войн» разгромили критики

Первые зрители новой, девятой части «Звездный войн» под названием «Скайуокер. Восход» остались разочарованы продолжением эпопеи от Джей Джей Абрамса.

Мировая премьера нового эпизода состоялась в понедельник, 16 декабря. Пользователи сайта Rotten Tomatoes, где зрители оставляют свои оценки и отзывы о просмотренных фильмах, не воодушевились девятой частью, в первые дни рейтинг «Скайуокера» едва достиг 59%.

К мнению любителей кино присоединились и профессиональные критики таких изданий, как Financial Times, That Shelg и Vox. Всех одинаково возмутила шаблонность идей, раскрывающихся в фильме. Напомним, что в России премьера намечена на грядущий четверг, 19 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская картина «Дылда» молодого кабардино-балкарского Кантемира Балагова вошла в шорт-лист самой престижной кинопремии мира, «Оскара».