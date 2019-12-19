Путин проведет большую пресс-конференцию в Москве

Глава РФ Владимир Путин соберет большую пресс-конференцию, которая состоится в Центре международной торговли в столице. О подготовке президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В настоящем году данное мероприятие станет для Путина 15-м, начиная с 2001 года. Традиционная пресс-конференция пройдет сегодня, 19 декабря, начало назначено на 12 часов.

Как сообщает ТАСС, по словам Пескова, президент выходил на связь с руководителями федагентств, министрами, вице-премьерами. Он также напомнил, что пресс-конференция в настоящем году снова побила рекорд по числу журналистов, которые на нее аккредитовались.

Речь идет о 1 тыс. 895 представителях СМИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об ограничении права выезда за рубеж для экс-сотрудников ФСБ. Соответствующее решение принял российский президент.