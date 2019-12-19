Петербуржцы едва не стали жертвами падающего светофора на Дальневосточном

В Невском районе Петербурга ветер повалил столб со светофором. Оборванные провода под напряжением падали в лужи.

Все произошло сегодня ночью, 19 декабря, на Дальневосточном проспекте. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», столб еда не рухнул на прохожих. На опубликованных фотографиях видно, что светофор упал на «зебру».

«На улице Новоселов все дома без света», — добавил свидетель происходящего.

Информация о пострадавших в результате ЧП не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о фотографиях с места трагической аварии на Горском шоссе. В результате столкновения трех транспортных средств погибли два человека.