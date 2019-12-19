Появились кадры с места трагического ДТП на Горском шоссе

В Выборгском районе Ленобласти произошла авария, в результате которой погибли два мужчины. Еще двое были госпитализированы в ближайшее медучреждение. В Сети опубликовали новые снимки с места трагического ДТП.

Все произошло в среду вечером, 18 декабря. Три машины столкнулись на пересечении Горского шоссе и улицы Володарского.

В соцсети «ВКонтакте» в паблике «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» были опубликованы новые кадры , которые сняты на месте жуткой аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в результате массового ДТП одного из водителей зажало в машине. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.