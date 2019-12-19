На Звездной остановку снесло на автомобили

В Московском районе Петербурга на автомобили упал остановочный павильон. Авария произошла на автобусной остановке «Звездная».

Машины придавило утром 19 ноября. Под конструкцией по предварительным данным оказались два автомобиля.

«Остановка упала на машины», — сообщила свидетельница происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, Петербург попал под влияние активного циклона. Штормовой ветер, бушевавший на юге Норвегии, добрался до города вечером 18 декабря. Стихия снесла столб на Дальневосточном проспекте, новогодние украшения, елку, светофор на проспекте Стачек и несколько деревьев.

МЧС призывает водителей быть внимательней, по возможности припарковать машины в гаражах или вдали от деревьев и шатких конструкций.