Репродуктолог назвала возраст, до которого женщине следует родить первенца

Первого ребенка лучше родить до 35 лет, так как, чем старше женщина становится, тем меньше у нее шансов наступления беременности. Такое заявление сделала врач репродуктолог.
По словам профессора Ксении Краснопольской, после указанного возраста происходит снижение потенциала к деторождению. Она добавила, что в России, как и практически во всех развитых странах, увеличивается проблема бесплодия, что связано с изменением репродуктивного поведения.
Доктор медицинских наук напомнила, что в XIX веке женщина неоднократно беременела, рожала, кормила, однако теперь представительницы сначала получают образование, строят карьеру, обеспечивает финансовое положение, а уже после задумываются о материнстве.
По мнению врача, чем старше женщина, тем выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о вакцинации перед беременностью. О важности процедуры рассказали специалисты Роспотребнадзора.