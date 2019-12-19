Разыскивается водитель, сбивший маленькую девочку в Невском районе

В Петербурге накануне, 18 декабря, на Народной улице произошло ДТП с участием маленькой девочки. Водитель совершил наезд на пятилетнего ребенка, а после скрылся. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Все произошло в среду, 19 декабря, около 7 часов вечера во дворовой территории. Неизвестный водитель «ВАЗа» неаккуратно двигался, в результате чего сбил юного пешехода.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу, по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия. Правоохранители начали розыск виновника ДТП.

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