Разыскивается водитель, сбивший маленькую девочку в Невском районе

Разыскивается водитель, сбивший маленькую девочку в Невском районе
Полицейские проводят проверку по факту случившегося. Фото: pixabay

В Петербурге накануне, 18 декабря, на Народной улице произошло ДТП с участием маленькой девочки. Водитель совершил наезд на пятилетнего ребенка, а после скрылся. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Все произошло в среду, 19 декабря, около 7 часов вечера во дворовой территории. Неизвестный водитель «ВАЗа» неаккуратно двигался, в результате чего сбил юного пешехода.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу, по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия. Правоохранители начали розыск виновника ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржцах, которые запустили фейерверк во дворе домов во время сильного ветра. В результате петарды летели жителям в окна.

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Разыскивается водитель, сбивший маленькую девочку в Невском районе
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