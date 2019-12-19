Из-за ветра фейерверк летел в окна домов на Коллантай

В Петербурге на улице Коллонтай в окна местных жителей попал фейерверк. По словам очевидцев, в дом его направил ветер.
Обо всем стало известно сегодня ночью, 19 декабря. Свидетели происходящего рассказали, что молодые люди взрывали фейерверки и весь салют летел в окна от ветра.
«Самое время пускать салюты», — написал автор записи в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях к записи пользователи добавили, что из-за подобных инцидентов происходят пожары.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о поврежденных автомобилях на Звездной. Припаркованные легковушки пострадали от остановки, которую снес ветер.