На Ильюшина задержана злоумышленница со шприцом, обчистившая квартиру приятельницы

В Приморском районе Северной столицы задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки.

Преступный инцидент произошел 18 сентября на Дибуновской улице. Неизвестные напали на 60-летнюю женщину: в квартире ей вкололи сильнодействующее вещество, после чего была совершена кража. Уголовное дело возбудили только 15 ноября.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе розыска полицейские задержали за совершение указанного преступления 60-летнюю женщину. Безработную поймали у дома 18 по улице Ильюшина.

По данным следствия, женщина была у пострадавшей в гостях, когда сделала ей инъекцию сильнодействующего психотропного вещества. После злоумышленница похитила ценные вещи на сумму 500 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о женщине, которая обвиняет таксиста в растлении ее дочери.