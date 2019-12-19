В Петербурге мать обвиняет таксиста в растлении 4-летней девочки

Таксист может стать фигурантом уголовного дела о растлении ребенка. Фото: unsplash.com

Таксист может стать фигурантом уголовного дела о растлении ребенка. Фото: unsplash.com

В полицию Красносельского района Петербурга обратилась 32-летняя женщина. Она утверждает, что её 4-летнию дочь растлил таксист.

Как стало известно gazeta.spb.ru, петербурженка обвиняет мужчину в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении её дочери 2015 года рождения.

Подробности произошедшего не раскрывается. Информация направлена в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении таксиста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти женщина заявила о растлении её трехлетнего сына. В совершении насильственных действий сексуального характера она обвиняет 40-летнего мужа. Обстоятельства произошедшего выясняются.