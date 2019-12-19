Из квартиры на Стачек домушник вынес косметику и бытовую технику, набив карманы деньгами

Из квартиры на Стачек домушник вынес косметику и бытовую технику, набив карманы деньгами
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Северной столицы неизвестный обчистил квартиру логиста на проспекте Стачек.

Преступный инцидент произошел в среду, 18 декабря, в доме 101. К полицейским обратился 32-летний мужчина. По его словам, злоумышленник подобрал ключи к квартире и проник внутрь. Заявитель обнаружил пропажу 125 тыс. рублей, 30 долларов, а также бытовой техники и косметики. Он добавил, что это случилось в период с 11:30 до 20:30.

Как стало известно gazeta.spb.ru, общий ущерб составил 143 тыс.500 рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании петербурженки, похитившей ценные вещи из квартиры знакомой.

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