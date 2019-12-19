Из квартиры на Стачек домушник вынес косметику и бытовую технику, набив карманы деньгами

В Кировском районе Северной столицы неизвестный обчистил квартиру логиста на проспекте Стачек.

Преступный инцидент произошел в среду, 18 декабря, в доме 101. К полицейским обратился 32-летний мужчина. По его словам, злоумышленник подобрал ключи к квартире и проник внутрь. Заявитель обнаружил пропажу 125 тыс. рублей, 30 долларов, а также бытовой техники и косметики. Он добавил, что это случилось в период с 11:30 до 20:30.