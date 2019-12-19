В Петербурге подешевели Деды Морозы и Снегурочки

Вызвать на дом доброго волшебника теперь стоит всего 1850 рублей, что на 2,2% меньше, чем в прошлом году. Услуга становится все более популярной, в 2019 году, несмотря на повсеместные жалобы на нехватку денег, дедами морозами и снегурками интересовались на 3,2% чаще чем в прошлом году. сообщает Авито.ру.

Интересно, что анализ поисковых запросов показал намного больший интерес к «Деду Морозу и Снегурочке» — рост на 26,7%, чем просто к «Деду Морозу» — рост всего на 4,3%.

Петербург стал вторым городом в России как по спросу, так и по предложению на услугу «Деда Мороза и Снегурочки». Самые высокие заработки у этих Новогодних персонажей в Москве, там их услуги обойдуться в среднем в 2340 рублей. Третье место занял южный город, где снега бывает совсем немного – Ростов-на-Дону с расценками в 1780 рублей.

Самые дешевые Деды Морозы со Снегурочками в Тольятти – всего в среднем 900 рублей за визит. Также недорого это может обойтись в Ижевске – 1080 рублей и Ульяновске с ценой в 1130 рублей.

Похожие данные получаются и при анализе собственно спроса на услугу Новогодних сказочников из морозной Лапландии – больше всего увидеть деда Мороза и Снегурочку хотят Москвичи и Петербуржцы, а не третьем месте – солнечный Краснодар. Кстати интересно, что именно в Краснодаре в семь раз вырос спрос на крыс – символ наступающего года. Столицы были скромнее – крысами стали интересоваться всего вдвое чаще.

Меньше всего Деда Мороза со Снегурочкой хотят видеть в Тюмени и Екатеринбурге. Неудивительно, там и так холодно.