При ликвидации возгорания в деревне Парицы спасатели нашли обгоревший труп

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели потушили полыхающий частный дом. После разбора завалов они обнаружили сильно обгоревший труп женщины.

ЧП произошло в деревне Парицы накануне, 18 декабря, в 2:50. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, на участке вспыхнул дом и пристройка на площади 38 «квадратов».

При локализации возгорания пожарные обнаружили обгоревшие останки. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правопорядка. Они установили, что в результате пожара погибла 79-летняя женщина, проживающая в сгоревшем доме. Жительница была инвалидом.

Тело направлено в морг.

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