В Петербурге правоохранители вышли на цех по перебивке номеров на угнанных авто

В Петербурге правоохранители вышли на цех по перебивке номеров на угнанных авто
Подпольный цех в Красном Селе. Фото: Цезарь Сателлит

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех, в котором на похищенных транспортных средствах перебивали номера.

На гараж удалось выйти в ходе операции по поиску угнанного Mitsubishi. Иномарку похитили с парковки одного из жилых домов на улице Чекистов.

С помощью спецоборудования сотрудникам ГИБДД Московского района города удалось определить местонахождение авто – ее скрывали в гараже на территории частного дома, расположенного на проспекте Ленина в Красном селе.

На перепродаже этого автомобиля угонщики могли заработать порядка 3 млн рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пассажирку, которая останавливала поезд «взрывчаткой» осудили». Поездка женщины завершилась уголовным делом.

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В Петербурге правоохранители вышли на цех по перебивке номеров на угнанных авто
Опаздывающую пассажирку осудили за остановку поезда «взрывчаткой»