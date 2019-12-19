В Петербурге правоохранители вышли на цех по перебивке номеров на угнанных авто

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех, в котором на похищенных транспортных средствах перебивали номера.

На гараж удалось выйти в ходе операции по поиску угнанного Mitsubishi. Иномарку похитили с парковки одного из жилых домов на улице Чекистов.

С помощью спецоборудования сотрудникам ГИБДД Московского района города удалось определить местонахождение авто – ее скрывали в гараже на территории частного дома, расположенного на проспекте Ленина в Красном селе.

На перепродаже этого автомобиля угонщики могли заработать порядка 3 млн рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пассажирку, которая останавливала поезд «взрывчаткой» осудили». Поездка женщины завершилась уголовным делом.