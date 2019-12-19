Опаздывающую пассажирку осудили за остановку поезда «взрывчаткой»

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Руфины Орловой. Женщина соврала об угрозе взрыва в электропоезде, боясь опоздать на посадку.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Свою вину пассажирка признала, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 27 августа 2019 года. Руфина Орлова, осознав, что опоздала на поезд «Санкт-Петербург — Витебский — Оредеж», решила прибегнуть к крайним мерам. Для того, чтобы задержать состав, она позвонила по номеру «112» и сообщила о готовящемся взрыве поезда.

Состав был осмотрен. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в нем не обнаружили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные заявили о минировании судов и учебных заведений.