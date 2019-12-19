Минеры добрались до детсада в Красносельском районе

В Петербурге волна эвакуации дошла до детсада. Воспитателям пришлось вывести малышей на улицу из детского учреждения в Красносельском районе.

Обо всем стало известно сегодня утром, 19 декабря, около 11 часов утра. Очевидцы рассказали, что около детсада №10 работают сотрудники ППС и дежурят спасатели.

«Поступило сообщение о заминировании», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В сети считают, что минеры уже перешли грань.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что анонимы «занимировали» суды и учебные заведения Петербурга. Будничный день для работников и учащихся снова начался с эвакуации.