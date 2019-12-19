В Петербурге выведен из цеха тральщик «Яков Беляев»

Из цеха на Средне-Невском судостроительном заводе в Северной столице вывели Корабль проекта 12700 «Яков Баляев».

В начале следующего года судно противоминной обороны планируют спустить на воду и разместить у достроечной набережной завода. Работы по формированию корпуса и насыщению его системами и механизмами уже завершены.

Как сообщили в пресс-службе завода, корпус построен по новейшей технологии, ему не страшна коррозия, а также корабль немагнитен. Последнее качество обеспечивает судну особую живучесть при поиске мин.

Минный тральщик «Яков Баляев» станет 5-м в указанном проекте. Их особенность — уникальный корпус из монолитного стеклопластика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в петербургский порт прибыл корабль с партией из 80 контейнеров урановых «хвостов».