В петербургском метрополитене проверяют все станции после анонимных угроз

В петербургском метрополитене ведется проверка всех станций. Сотрудники службы безопасности начали работу после очередной анонимной рассылки о «минировании».

Обо всем стало известно сегодня утром, 19 декабря. На этот раз письма пришли с одноразового адреса «Винтовка это праздник». В сообщении указывалось, что бомбы могут быть на станциях от «Политехнической» до «Фрунзенской» в алфавитном порядке.

В пресс-службе городской подземки уточнили, сообщает «Фонтанка», что в настоящее время правоохранители проверяют все вестибюли и платформы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации детского сада в Красносельском районе города. Воспитатели вывели малышей на улицу после сообщений о минировании. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в одной из групп соцсети «ВКонтакте».