КИО продал несколько аварийных зданий и заработал более 756 млн. рублей

Ведомство собирается в ближайшее время выставить на продажу еще 45 лотов.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. За два дня ведомству удалось продать пять аварийных зданий за 765,54 миллиона рублей. Так, власти распрощались с помещением на улице Блохина площадью 10,6 тысяч квадратных метров. За здание боролись шесть претендентов, в итоге его удалось продать за 520,94 миллиона рублей.

Второе аварийное здание находилось на Лиговском проспекте – его стоимость оценили в 20,5 миллионов рублей. Еще три объекта на Зеленогорской, Калинина и Лабутина нашли новых хозяев.

«В настоящее время Учреждением объявлены аукционы (продажа/аренда) в отношении еще 45 лотов на сумму 682,7 млн. рублей»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КИО опроверг выселение правозащитной организации инвалидов на улицу.