Житель Ленобласти пришел в гости к приятелю и застрелил его

Житель Ленобласти пришел в гости к приятелю и застрелил его
Мужчина осужден на сев лет колонии строгого режима. Фото: pixabay.com

39-летний мужчина, проживающий в поселке Рябово Тосненского района Ленобласти, признан виновным в убийстве своего односельчанина. Еще одному соседу он нанес тяжкие телесные повреждения.

В четверг, 19 декабря, решением суда житель Рябово отправился за решетку на семь лет. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления областного Следкома, мужчина обвиняется в убийстве и избиении. По версии правоохранительных органов, 13 августа 2018 года злоумышленник пришел в гости к своему односельчанину. В ходе совместной пьянки, соседи повздорили, что послужило для преступника поводом дважды выстрелить в голову 57-летнему хозяину дома.

Обвиняемый уличен в еще одном случае преступления против личности. Шестью месяцами ранее, в марте 2018, он, снова находясь в гостях, с кулаками набросился на оппонента, сильно избив его.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что для двоих строителей в Ленобласти ужин обернулся гибелью.

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