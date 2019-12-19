Будущая мама Ида Галич похвасталась покупкой замка

Будущая мама Ида Галич похвасталась покупкой замка
На сайте ЦИАН дом оценивается в 20 млн рублей. Фото: Instagram @galichida

Беременная телеведущая рассказала о новой покупке в преддверии рождения малыша: 26-летняя Ида Галич обзавелась замком в Подмосковье.

В среду, 18 декабря, в своем официальном Instagram Ида Галич рассказал подписчикам о грандиозном событии, приобретении загородного дома. Не просто коттеджа, а целого замка неподалеку от Москвы. При этом телеведущая не стала скрывать, что недвижимость куплена в кредит, отметив фото хэштегом «ипотечный замок».

На фоне нового жилища Галич сфотографировалась со своим мужем, Аланом Басиевым. Она посоветовала поклонницам не оставлять мечты, ведь даже «если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка», — отметила телеведущая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о гонорарах Ольги Бузовой за выступления на новогодних корпоративах.

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Будущая мама Ида Галич похвасталась покупкой замка