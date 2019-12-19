В «Севкабеле» появилась памятная доска в честь победы в престижном конкурсе

В &#171;Севкабеле&#187; появилась памятная доска в честь победы в престижном конкурсе
В номинации Санкт-Петербурга были представлены пять проектов: «Севкабель Порт», «Новая Голландия», Планетарий №1, пространство «Петровский Арсенал» в Сестрорецке и креативное пространство «Ткачи». Фото: kgiop.gov.spb.ru

В общественном пространстве «Севкабель Порт» появилась памятная доска в честь победы Северной столицы в престижном конкурсе в сфере сохранения наследия Жана-Поля Л’Аллье.

Торжественная церемония открытия таблички состоялась в четверг, 19 декабря. Проект переосмысления территории «Севкабеля» получил первое место в номинации «Приспособление объектов культурного наследия промышленной архитектуры для создания новых общественных пространств».

Премию в 1991 году основал глава канадского города Квебек Жан-Поль Л’Аллье. Присуждением награды сегодня занимается Организация городов всемирного наследия, сотрудничающая с ЮНЕСКО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Петербурга Александр Беглов в преддверии Дня юриста вручил премию «Юстиция» выдающимся представителям этого рода деятельности.

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