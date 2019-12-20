Кудашов: «Лед был не совсем хорошим со второго периода. Шайба прыгала»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги матча с ЦСКА в рамках КХЛ.

«Игра шла до ошибки. Мы ее совершили – отсюда и результат. Лед со второго периода был не совсем хорошим, мы старались играть по бортику, шайба прыгала. Здесь другой лед, другой свет, другая арена – все немножко другое», – сказал главный тренер СКА.

Армейское дерби состоялось 19 декабря на «Газпром Арене» в присутствии 62 тысячи болельщиков. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей. В ворота СКА шайбу забросил Сергей Калинин в середине третьего периода. Отметим, что для СКА это поражение явилось первым в длинной победной серии. В предыдущих 12 матчах хоккеисты оставались лидерами.

СКА теперь находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 54 очка. ЦСКА вышел на первое место на Западе, набрав 55 очков.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года. Самонов перешел в петербургскую команду из «Витязя» в октябре 2019-го.