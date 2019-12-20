Федор Конюхов пересечет два океана с помощью компании из Петербурга

Федор Конюхов пересечет два океана с помощью компании из Петербурга
Помимо прочего, Конюхов создает картины. Фото: Instagram @fedorlonyukhov

Российский путешественник Федор Конюхов намеревается пересечь Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем от солнечной энергии.

Конюхов планирует отправиться в очередное рискованное плавание в 2021-2022 годах. Путешественник пересечет два самых масштабных океана на катамаране с солнечными батареями. Аккумуляторы, работающие от энергии солнца, специально для проекта Конюхова создаст компания из Санкт-Петербурга «Хэвел».

О планах путешественника рассказал его сын, Оскар. Одиннадцатиметровый катамаран позволит Федору Конюхову в два этапа пройти запланированный маршрут: от Канарских островов до острова Антигуа и от Чили до Австралии, пишет ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о предыдущем плавании Конюхова: в Тихом океане, на весельной лодке. Несколько раз путешественник попадал в сильный шторм.

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