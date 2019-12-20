В Петербурге предложили открыть Музей архитектуры

В Петербурге предложили открыть Музей архитектуры
В своем профиле Леонид делится информацией о современных, зачастую непонятных горожанам, зданиях. Фото: Instagram @spb_domiki

Искусствовед и автор блога о петербургской архитектуре Леонид Макаров предложил организовать музей архитектуры Северной столицы.

Блогер считает, что людям необходимо рассказывать о тонкостях и стилях архитектурных построек. Своими наблюдениями Леонид Макаров поделился с телеканалом «Город+». «Жить вообще интереснее, когда, гуляя по улице, ты поднимаешь голову выше рекламных щитов и замечаешь, чем ты окружен», — отмечает искусствовед.

По мнению автора интернет-проекта об архитектуре Северной столице, музей архитектуры нужен городу, чтобы жители смогли по-новому взглянуть на привычные постройки и оценить их замысел и воплощение. Кроме того, на базе музея можно развернуть образовательную программу для дизайнеров и архитекторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Русском этнографическом музее сменился директор.

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