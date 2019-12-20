Путин встретился с главами стран СНГ в Петербурге

В Петербурге 20 декабря проходит неформальная встреча лидеров стран СНГ. Участие в ней принимают президент России Владимир Путин и гости из других государств.

Лидеры стран СНГ собрались за круглым столом для того, чтобы обсудить текущие вопросы, обменяться мнениями и «сверить часы по актуальным международным вопросам».

На встречу приехали президент Белоруси Александр Лукашенко, прибывший в Россию с рабочим визитом, премьер-министр Армении Никола Пашинян, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Молдавии Игорь Додон и другие. Некоторые из них в Петербург прибыли еще накануне, 19 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Президентской библиотеке имени Б.Н Ельцина в Петербурге. Они обсудили пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска.