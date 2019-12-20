Два блогера сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen из-за спора

Два блогера сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen из-за спора
Фото: соцсети

Москвичи расстались не только с дорогим авто, но и с 250 тысячами рублей за 20 минут полета.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем рассказали в аэропорту Карелии. Два блогера из Москвы о чем-то поспорили и проигравший должен был эффектно расстаться с машиной. Они договорились с аэропортом, арендовали вертолет и погрузили в него Mercedes Gelandewagen. За 20 минут полета блогеры заплатили 250 тысяч рублей – автомобиль выбросили с большой высоты, он рассыпался на мелкие части. Их собрали и сдали в металлолом – москвичи заплатили и за уборку.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На данный момент опрошен пилот и изъята необходимая документация», — сообщила руководитель пресс-службы УТ МВД России по СЗФО Альбина Голубева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что светская блогерша отлупила свой «Ролс-Ройс» битой. Девушка попросила подписчиков скинуться по 50 рублей, чтобы она могла «блистать в светском обществе».

блогер карелия
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Два блогера сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen из-за спора
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