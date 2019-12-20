Две 17-летние девушки из интереса жестоко убили сверстницу

Девочки были знакомы до инцидента – погибшая шла на прогулку, но домой уже не вернулась.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба Следкома по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Две девушки заранее спланировали жестокую расправу над знакомой. Они на протяжении некоторого времени подбирали жертву, а также метод и место убийства. Наконец, решившись, они позвали сверстницу на прогулку, после которого девочке было не суждено вернуться домой.

Одна из подозреваемых ударила знакомую по голове бутылкой, а когда та упала злоумышленницы принялись истязать ее. Они душили ее ремнем, били, резали стеклом и измучили до такой степени, что девочка умерла. Ее бездыханной тело нашли на железнодорожных путях.

Подростки постарались скрыть факт преступления, но их все равно уличили в убийстве. По предварительным данным, мотивом убийства стало любопытство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Петербурга предстанет перед судом за угрозы убийством.