Регулярные походы в музей продлили жизнь старикам

Ученые пока не могут определить, почему театры и музеи продлевают жизнь. Фото: pixabay.com

Ученые пока не могут определить, почему театры и музеи продлевают жизнь. Фото: pixabay.com

Британские ученые выяснили, что регулярное посещение музеев снизило смертность среди престарелых жителей Великобритании.

Исследование, опубликованное в научном издании British Medical Journal, показало, что интерес к искусству положительно влияет на стариков, независимо от их обеспеченности, социального положения и состояния здоровья. Однако с чем связан подобный эффект, ученые затрудняются ответить.

Британские специалисты в течение 14 лет наблюдали за почти семью тысячами участников эксперимента. Среди подопечных за это время скончались 30% человек. При этом половина из них не посещали никакие мероприятия, 26% — ходили в музей или театр пару раз в год. А вот среди постоянных посетителей культурных мероприятий скончались лишь 18% участников исследования.

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